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DSÖ'den aşı için flaş açıklama! "Tünelin sonunda ışık görüldü"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısındaki çalışmalar hakkında önemli bir açıklama yaptı.

GÜNDEM 24.11.2020, 00:25
DSÖ'den aşı için flaş açıklama!
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.
Aşıyla ilgili umutlandıran açıklamada bulunan Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor" dedi.
Koronavirüs aşısı için aşı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini belirten Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var" diye konuştu.
Öte yandan bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.
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