DSÖ'den aşı için dikkat çeken açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs aşısı konusunda son günlerde "cesaret verici" haberler almalarına rağmen bu konuda "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.

Koronavirüse karşı mücadelenin "yaşam ve geçim" arasında bir seçim olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Ekonomileri açmanın en hızlı yolu virüsü yenmektir" dedi.

Kuzey yarımküredeki vaka artışlarına dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda, bazı ülkelerde gördüğümüz vakalardaki artıştan son derece endişeliyiz. Özellikle Avrupa ve Amerika'da sağlık çalışanları ve sağlık sistemleri kırılma noktasına doğru sürükleniyor" uyarısında bulundu.

