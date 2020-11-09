DSÖ’den aşı açıklaması: ‘Bu kışa yetişmeyecek’

Covid-19 kaynaklı vaka sayıları tüm dünyada 50 milyonu aştı. Gözler, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelecek iyi haberlerle çevrilmiş durumda. Tüm dünya aşı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Ancak DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur. Dünya Sağlık Örgütü çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalışıyor” dedi.

NTV’nin sorularını yanıtlayan Kluge, maske kullanımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Semptom göstermeyen kişilerin virüsü yaydığını öğrendik. Çoğu zaman böyle bir durum görülmez. Ancak şu anda maske takılması taraftarıyız. 53 ülkenin sağlık bakanlarıyla bir araya geldik. Projeksiyonlarımız maske ve sosyal mesafe ile 260 binden fazla kişinin hayatının kurtarılabileceğimizi gösterdi. 6 ay içerisinde Avrupa ülkeleri için böyle bir durum söz konusu. Singapur'da maske oranı yüzde 95 maske takılma oranı var. bu oran Avrupa’da yüzde 65. Çok ucuz ve basit bir şekilde hayat kurtarabiliriz.”

