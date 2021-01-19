DSÖ ve Çin'e koronavirüs eleştirisi
Koronavirüs salgınıyla ilgili araştırma yürüten uluslararası uzmanlardan oluşan bağımsız bir panel, DSÖ ve Çin'e koronavirüs eleştirisinde bulundu.
GÜNDEM 19.01.2021, 17:58
Koronavirüs salgınıyla ilgili araştırma yürüten uluslararası uzmanlardan oluşan bağımsız bir panel, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) pandemide acil durum ilan etmede geç kaldığı için, Çinli yetkilileri ise virüsün ilk görüldüğü Ocak ayında salgını engellemek adına güçlü önlemler uygulamadığından dolayı eleştirdi.
Panel tarafından yayınlanan raporda, "Panel için açık olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak ayında Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkilileri tarafından daha güçlü bir şekilde uygulanabileceğiydi" denildi.
DSÖ Acil Durum Komitesi'nin neden Ocak ayının üçüncü haftasına kadar toplanmadığını ve 30 Ocak'taki ikinci toplantısına kadar uluslararası acil durum ilan etmediği sorgulanan raporda "Dünya Sağlık Örgütü bu işte yetersiz kaldı" denildi.
Panel, Mayıs ayındaki nihai raporunda DSÖ'nün 194 üye ülkesinin sağlık bakanlarına tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.
Panel tarafından yayınlanan raporda, "Panel için açık olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak ayında Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkilileri tarafından daha güçlü bir şekilde uygulanabileceğiydi" denildi.
DSÖ Acil Durum Komitesi'nin neden Ocak ayının üçüncü haftasına kadar toplanmadığını ve 30 Ocak'taki ikinci toplantısına kadar uluslararası acil durum ilan etmediği sorgulanan raporda "Dünya Sağlık Örgütü bu işte yetersiz kaldı" denildi.
Panel, Mayıs ayındaki nihai raporunda DSÖ'nün 194 üye ülkesinin sağlık bakanlarına tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.
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