DSÖ uyardı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni tip koronavirüs ( Covid-19) vakalarının hızla artmaya başladığını belirtti.

Ghebreyesus, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 184 ülkenin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Ghebreyesus, Ghebreyesus, COVAX'ın potansiyel Covid-19 aşısı için en büyük küresel platform olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, Covid-19 salgınının "endişe verici bir aşamaya girdiğini" belirterek, "Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" diye konuştu.

Pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getirdi.



Dünya genelinde 40 milyon 507 binden fazla kişiye koronavirüs bulaştı.

Bu kişilerden 30.2 milyonu iyileşirken 1 milyon 121 bin 73 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

