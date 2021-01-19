DSÖ rakam vererek uyardı! Koronavirüs pandemisinde kritik 'ölüm' eşiği
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, koronavirüs pandemisinde ölümlerin artabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
GÜNDEM 19.01.2021, 01:08
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının haftada 100 bine çıkabileceğini belirtti.
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, “Halihazırda epidemiyolojik durum dinamik ve dengesiz bir şekilde gelişiyor, gelecekte zorlaşabilir. Ölenlerin sayısı haftada 100 bine çıkabilir” diye açıkladı.
Şu anda ölümlerin yüzde 47’sinden fazlasının Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yaşandığını dile getiren Ryan, gelecekte bu oranın artabileceğini söyledi.
Ryan’ın sözlerine göre, Avrupa’da durum aksime istikrara kavuşuyor, ama ölüm oranı halen çok yüksek düzeyde kalıyor.
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, “Halihazırda epidemiyolojik durum dinamik ve dengesiz bir şekilde gelişiyor, gelecekte zorlaşabilir. Ölenlerin sayısı haftada 100 bine çıkabilir” diye açıkladı.
Şu anda ölümlerin yüzde 47’sinden fazlasının Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yaşandığını dile getiren Ryan, gelecekte bu oranın artabileceğini söyledi.
Ryan’ın sözlerine göre, Avrupa’da durum aksime istikrara kavuşuyor, ama ölüm oranı halen çok yüksek düzeyde kalıyor.
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