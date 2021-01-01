DSÖ Pfizer-BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao söz konusu onaya dair "Bu, Kovid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.

Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği koronavirüs aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

Pfizer/BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuştu ve ardından sırasıyla ABD ve Kanada'da da onay verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

