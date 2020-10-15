DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir

Koronavirüs aşısı geliştirildiğinde nasıl dağıtılacağı bir başka problem. Aşı üretim kapasitesinin sınırlı olması ve çok fazla insanın aşıya ihtiyaç duyması nedeniyle aşı dağıtımının nasıl yapılacağı ortaya çıkan temel sorulardan biri.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey araştırmacılarından Soumya Swaminathan önemli bilgiler aktardı.

Yüksek risk grubundakilerin aşı dağıtımında öncelikli olması herkesin üzerinde anlaştığı noktalardan biri. Soumya Swaminathan'ın açıklamalarına göre genç ve sağlıklı bireyler aşılamada en son atılacak. Dünya üzerindeki milyarlarca insan göz önünde bulundurulduğunda gençlerin aşı sırası en 2022'de gelecek.



Soumya Swaminathan'a göre risk grubundakiler de kendi aralarında derecelendirilecek. Örneğin sağlık çalışanlarının da sınıflandırılması gerekeceğini düşünüyor. Swaminathan'a göre aşıların ortaya çıkmasıyla beraber DSÖ ve ülkeler temel kuralları belirleyecek.



Uzmanlar 2021 yılında en az bir koronavirüs aşısının geliştirileceğini düşünüyor. Halihazırda salgın 40 milyon vakaya doğru hızla ilerliyor. Can kaybı da 1 milyon 90 binin üzerine çıktı.

