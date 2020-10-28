DSÖ koronavirüs salgının yeni üssünü açıkladı

Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadeleyi "ciddi şekilde" hızlandırması gerektiği uyarısında bulunan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Ghebreyesus, geçen hafta dünya genelinde Kovid-19 vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini aktararak, Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğüne dikkati çekti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 46'sının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden bildirildiğini söyledi.

Ryan, " Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız." dedi.

