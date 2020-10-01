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DSÖ koronavirüs aşısı için toplanan para miktarını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs kapsamıda uygulanacak aşı ve tedavi yöntemi için 3 milyar dolar toplandığı duyuruldu.
GÜNDEM 01.10.2020, 00:45
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DSÖ'nün 35 milyar dolar gereken koronavirüs salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı için şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 35 milyar dolar gerektiren ve şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabilen yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) bugün yaklaşık bir milyar dolar daha yardım taahhüdünde bulunuldu.
Küresel aşı ve tedavi programının desteklenmesi için düzenlenen konferansta, hükümetler, uluslararası örgütler ve özel sektör bir milyar dolara yakın yardım sözü verdi.
ACT Accelerator, Covid19 aşısı ve tedavi yöntemlerine eşit erişim için 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşı, 245 milyon tedavi ve 500 milyon test sağlayabilmeyi hedefliyor ve bunun için 35 milyar dolar gerekiyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı programının mevcut çalışmalarının devam ettirebilmesi için acil 15 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 35 milyar dolar gerektiren ve şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabilen yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) bugün yaklaşık bir milyar dolar daha yardım taahhüdünde bulunuldu.
Küresel aşı ve tedavi programının desteklenmesi için düzenlenen konferansta, hükümetler, uluslararası örgütler ve özel sektör bir milyar dolara yakın yardım sözü verdi.
ACT Accelerator, Covid19 aşısı ve tedavi yöntemlerine eşit erişim için 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşı, 245 milyon tedavi ve 500 milyon test sağlayabilmeyi hedefliyor ve bunun için 35 milyar dolar gerekiyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı programının mevcut çalışmalarının devam ettirebilmesi için acil 15 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.
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