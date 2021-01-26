DSÖ: Aşılar yoksul ülkelere adaletli dağıtılmalı

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 100 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Bundan bir yıl önce, Çin dışındaki 23 vaka dahil olmak üzere, DSÖ'ye 1500'den az Kovid-19 vakası bildirilmişti." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "tüm ülkelerde yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanması çağrısında" bulunduğunu anımsatarak, "Aşılar bize umut veriyor, bu yüzden şimdi kaybettiğimiz her hayat daha da trajik. Yürekli olmalı, umut almalı ve harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

Yoksul ülkelere aşı tedarikinde eşit davranılmaması durumunda "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, yeni araştırmaların bunun sadece "ahlaki başarısızlık" olmadığını, ekonomik bir başarısızlık olacağını da gösterdiğini aktardı.

