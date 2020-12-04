DP Genel Başkanı Uysal: Memleketi başkasına niye soyduruyorsunuz?

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Kanal 42 televizyonunda Konuşmaya Değer programına konuk oldu.



Gültekin Uysal canlı yayında yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin toplam bütçesinin üçte ikisiyle bile bu ülkenin yönetileceğine inanıyorum yeter ki namuslu ellerde olsun.” ifadesini kullandı.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cumhurbaşkanımız uluslararası zeminlerde bizim de göğsümüzü kabartıyor ama adama sorarlar hanende ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye’de 5 tane büyük müteahhidi, hadi memleketi kendiniz soyuyorsunuz, yağmalıyorsunuz başkasına niye soyduruyorsunuz.” dedi.

