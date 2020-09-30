Döviz ve altın alımlarında vergi oranı düşürüldü!

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2 olarak uygulanan vergi oranı yüzde 1'e yükseltilmişti.



Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi. Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

