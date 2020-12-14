Dortmund'da Favre'nin bileti kesildi!

Alman devi Borussia Dortmund’da kötü gidişin faturası kesildi. Dortmund Yönetimi, Signal Iduna Park’ta dün oynanan ve 5-1 gibi ağır bir skor ile kaybedilen Stuttgart maçının ardından tecrübeli çalıştırıcı Lucien Favre'nin görevine son verildiğini yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.



Almanya Bundesliga’da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Borussia Dortmund, ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alman devinde bardağı taşıran son damla ise Signal Iduna Park’ta oynanan ve 5-1’lik skor ile kaybedilen Stuttgart mücadelesi oldu. Sarı-siyahlılar, bu mücadelenin üstünden henüz 24 saat geçmeden Teknik Direktör Lucien Favre ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüp, sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Edin Terzic'in çalıştıracağını da duyurdu. Tedic, Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider tamamlayan Borussia Dortmund, Bundesliga’da ise 5. sırada yer alıyor.

