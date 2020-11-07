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Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada ''Bu seçim daha bitmedi. Joe Biden haksız olarak galip rolü oynuyor'' dedi.

GÜNDEM 07.11.2020, 21:10
Donald Trump'tan ilk açıklama
ABD'nin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimindeki oy sayımına sert tepki göstererek " Biden gerçeğin ortaya çıkmasını istemediği için acele edip haksız şekilde zafer ilan ediyor. Amerikan halkı için dürüst bir oy sayımı gerçekleşinceye kadar dinlenmeyeceğim" dedi.
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