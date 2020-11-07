Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD'nin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimindeki oy sayımına sert tepki göstererek " Biden gerçeğin ortaya çıkmasını istemediği için acele edip haksız şekilde zafer ilan ediyor. Amerikan halkı için dürüst bir oy sayımı gerçekleşinceye kadar dinlenmeyeceğim" dedi.

