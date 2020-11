Donald Trump hakkında soruşturma başlatıldı

Beyaz Saray’ı seçim günü ‘komuta merkezi’ olarak kullandığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında soruşturma açıldı.

ABD’de yönetimde ve devlet kademesinde çalışanların yaptığı usulsüzlükleri ve yasa dışı faaliyetleri soruşturmakla görevli Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi’nin (The U.S. Office of Special Counsel), Trump aleyhinde soruşturma başlattığı açıklandı.

Demokrat Parti temsilcisi Bill Pascrell, Trump ile ilgili yaptığı şikayet üzerine bu dairenin, soruşturma açtığını söyledi.