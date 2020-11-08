Donald Trump: Gözlemciler sayım odalarına alınmadı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından, "71 milyon yasal oy aldım, görevdeki bir başkanın aldığı en fazla oya ulaştım. Seçimi kazandım, 71 milyon yasal oy aldım, daha sonra gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler yaşandı." mesajını paylaştı

