Donald Trump: Gözlemciler sayım odalarına alınmadı
ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
GÜNDEM 08.11.2020, 01:57
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından, "71 milyon yasal oy aldım, görevdeki bir başkanın aldığı en fazla oya ulaştım. Seçimi kazandım, 71 milyon yasal oy aldım, daha sonra gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler yaşandı." mesajını paylaştı
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