Domateste don riski! Çözümü soba yakmakta buldular

Mersin´in Erdemli İlçesinde serada domates yetiştiriciliği yapılan üreticiler, meteorolojinin uyarısıyla seralarına önceden kurup hazırladıkları sobaları yakarak zirai don riskine karşı önlem aldı.

Sıcaklıkların hissedilir derece düşmesi sonrasında zirai don nöbeti tutmaya başlayan üreticiler. sobalar yakıldıktan sonra seraların farklı noktalarına asılan termometreleri sık sık kontrol ediyor.

Erdemli Üçtepe Mahalle Muhtarı aynı zamanda domates üreticisi Mahmut Yazgan, "Meteoroloji uyarı verdi. Derecelerin düşmesiyle bizde sobalarımızı yaktık. Domateslerimizi zirai dona karşı korumak amacıyla nöbet tutuyoruz" dedi.

Yine aynı yerde domates üreticisi olan Hacı Ali Yazgan ise, "Soğukta geldik derecelerimizi kontrol ettik. Derece 3´e düşerken sebzemizi zirai dona vurdurmamak için son hızla mücadelemizi yapıyoruz. Sobalarımızı yaktık. Güneş çıkana kadar serada sıcaklık kontrol altında olacak. Acaba söndü mü, kömür takviyesi gerekiyor mu diye kontrol edeceğiz. Sabah güneş çıkınca normal hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Dışarıda hava sıcaklığı gece yarısından sonra sıfır dereceye kadar düşerken, seralarda ise dereceyi yüksek tutma telaşı yaşandı.

