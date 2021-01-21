Son Dakika
Domateste don riski! Çözümü soba yakmakta buldular
Mersin´in Erdemli ilçesinde domates yetiştiren üreticiler zirai don riski nedeniyle seralarında soba yakarak nöbet tuttu.
GÜNDEM 21.01.2021, 08:30
1
Mersin´in Erdemli İlçesinde serada domates yetiştiriciliği yapılan üreticiler, meteorolojinin uyarısıyla seralarına önceden kurup hazırladıkları sobaları yakarak zirai don riskine karşı önlem aldı.
Sıcaklıkların hissedilir derece düşmesi sonrasında zirai don nöbeti tutmaya başlayan üreticiler. sobalar yakıldıktan sonra seraların farklı noktalarına asılan termometreleri sık sık kontrol ediyor.
Erdemli Üçtepe Mahalle Muhtarı aynı zamanda domates üreticisi Mahmut Yazgan, "Meteoroloji uyarı verdi. Derecelerin düşmesiyle bizde sobalarımızı yaktık. Domateslerimizi zirai dona karşı korumak amacıyla nöbet tutuyoruz" dedi.
Yine aynı yerde domates üreticisi olan Hacı Ali Yazgan ise, "Soğukta geldik derecelerimizi kontrol ettik. Derece 3´e düşerken sebzemizi zirai dona vurdurmamak için son hızla mücadelemizi yapıyoruz. Sobalarımızı yaktık. Güneş çıkana kadar serada sıcaklık kontrol altında olacak. Acaba söndü mü, kömür takviyesi gerekiyor mu diye kontrol edeceğiz. Sabah güneş çıkınca normal hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Dışarıda hava sıcaklığı gece yarısından sonra sıfır dereceye kadar düşerken, seralarda ise dereceyi yüksek tutma telaşı yaşandı.
Sıcaklıkların hissedilir derece düşmesi sonrasında zirai don nöbeti tutmaya başlayan üreticiler. sobalar yakıldıktan sonra seraların farklı noktalarına asılan termometreleri sık sık kontrol ediyor.
Erdemli Üçtepe Mahalle Muhtarı aynı zamanda domates üreticisi Mahmut Yazgan, "Meteoroloji uyarı verdi. Derecelerin düşmesiyle bizde sobalarımızı yaktık. Domateslerimizi zirai dona karşı korumak amacıyla nöbet tutuyoruz" dedi.
Yine aynı yerde domates üreticisi olan Hacı Ali Yazgan ise, "Soğukta geldik derecelerimizi kontrol ettik. Derece 3´e düşerken sebzemizi zirai dona vurdurmamak için son hızla mücadelemizi yapıyoruz. Sobalarımızı yaktık. Güneş çıkana kadar serada sıcaklık kontrol altında olacak. Acaba söndü mü, kömür takviyesi gerekiyor mu diye kontrol edeceğiz. Sabah güneş çıkınca normal hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Dışarıda hava sıcaklığı gece yarısından sonra sıfır dereceye kadar düşerken, seralarda ise dereceyi yüksek tutma telaşı yaşandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü