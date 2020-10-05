Doluluk oranı açıklandı! İstanbul'un barajları alarm veriyor...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

