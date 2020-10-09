Son Dakika
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı serdi! Gözaltına alındı
Fatih'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan kişi, gözaltına alındı.
GÜNDEM 09.10.2020, 20:43
Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi. Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi. Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.
Önlem olayını abartan Hüsnü Y., bu esnada oradan geçmekten olan başka bir vatandaşın tepkisini çekmişti. O anları kayda alan vatandaş, aracının üzerine Türk bayrağını örten kişiden bayrağı kaldırmasını istedi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi. Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.
Önlem olayını abartan Hüsnü Y., bu esnada oradan geçmekten olan başka bir vatandaşın tepkisini çekmişti. O anları kayda alan vatandaş, aracının üzerine Türk bayrağını örten kişiden bayrağı kaldırmasını istedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü