Dolmuş sorduğu adam

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde iddiaya göre, T.A. (21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.

Bu sırada A.A "Fazla yaklaşma, koronavirüs var" demesine kızan T.A. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmada T.A. saldırdığı babası yaşındaki A.A'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alınırken şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

