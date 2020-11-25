Dolmuş sorduğu adam "korona var yaklaşma" deyince öldüresiye dövdü
Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Koronavirüs var, fazla yaklaşma" diye uyarılması sonucu çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırdı.
GÜNDEM 25.11.2020, 21:44
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Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde iddiaya göre, T.A. (21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.
Bu sırada A.A "Fazla yaklaşma, koronavirüs var" demesine kızan T.A. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmada T.A. saldırdığı babası yaşındaki A.A'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alınırken şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.
Bu sırada A.A "Fazla yaklaşma, koronavirüs var" demesine kızan T.A. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmada T.A. saldırdığı babası yaşındaki A.A'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alınırken şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.
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