Dolar/TL yükselecek mi? Dolar için önemli uyarı; O rakama dikkat

Evren Devrim Zelyut, Altın ve Dolar nereye gidiyor? sorusunun yanıtı teknik analizlerle verdi. Altın ve dolarda son durumu açıklayan Zelyut, ikazlarda bulundu.

Dolar kuru ne kadar olacak? Dolar kuru yükselecek mi, düşecek mi? Dolar kuru ne yüksek kaç TL olur, dolar düşer mi? Altın fiyatları yükselecek mi? altın düşecek mi? sorusunun cevabı…

Altın fiyatları için Zelyur, “Altında şu an bu sınır geçirdi. Teknik olarak hedef 1900 dolar ve üzerinde de 1950 dolar ons altın da gözüküyor.Bu hedefe fiyatın yürümesi için yeşil eğik çizginin, yani kısa vadeli bir yükselen trendin altına tekrardan altının geçmemesi gerekli. Altının onsu 1850 doların altına inerse altın yatırımcısı için uzayacak demektir. Yatay hareket yapabilir, ya da habere göre düşüş ve benzeri gibi durumlar oluşabilir. İşte bu da yatırımcı için çok stresli bir bekleyiş anlamına gelecektir.” dedi.



Zelyut, “Altın ve dolarda çok önemli ikazlarda bulunacağım. Yatırımcının bir şekilde tezgaha düşmelerini engellemeye çalışacağız. Peki, bunu nasıl yapacağız? Hem doları hem altını ayrı ayrı analiz edeceğiz. Dolar nereye gidebilir altın nereye gidebilir? İşte bu sorunun cevabını hem temel gerekçeleri, hem doların hem altının grafikleri ne önümüze getirip, teknik analiz yaparak varılacak hedefleri belirleyeceğiz.” dedi.



Zelyut, Dolar TL'ye etkileyecek bir veri akışı var temel veriler var. Bunlar nedir? En büyük risk neydi? Türkiye'ye yaptırım geliyor söylemleriydi ve yaptırımlar en hafifinden geldi. İleriki dönemlerde Türkiye Batı ile bir şekilde yakınlaşmazsa derecesi artacak. Amerikalıların bir avans verdiğini bütün dünya konuşuyor. En basitinden Mart ayında bir kamu bankamızı ilgili dava var, tansiyon bir fırladığı anda dolar kurunu çok farklı noktalarda görebiliriz. Tehlike henüz geçmiş değil.” ifadesini kullandı.



Evren Devrim Zelyut, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Amerika'nın en çok okunan finans ve siyaset gazetelerinden biri var Wall Street Journal diye. Burada bir başyazı yayınlandı. Güya, burada başyazı, bir yayın kurulu tarafından kaleme alınıyor. Önemli ciddi Amerikan gazetelerinde bir kurulun yayınladığı bir mektup gibi başyazı olursa, Amerikan hükümetinin ‘Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit’ misali karşı hükümete muhataplarına gönderdiği bir endirekt dolaylı uyarıdır.

Wall Street Journal yazdığı makalede, ‘Trump yönetimi daha önce Türkiye'nin sistemi aktive etmemesi halinde -S-400'leri kastediyorlar- yaptırım uygulama yapmacağını açıklamıştı. Fakat o zaman, Ankara neden alsın ki bu sistemi. Türkiye s 400 ün test atışını Ekim'de yaptı. Sayın Erdoğan son yıllarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaştır. Türkiye ve Rusya'nın amaçları Suriye ve Karadeniz'de ayrışsa da Putin bu satıştan dolayı çok memnun kaldı. NATO içindeki karışıklık ve bölünmenin yanında ekonomik faydanın esamesi bile okunmuyor’ dedi.



Diyor ki; ‘Türkiye'nin ekonomisi geçen ay ekonomik ekibini değiştiren sayın Erdoğan'ın yönetimi altında zorlandı. Fakat ülkenin refah seviyesine ulaşmasının yolu batı ve özellikle Avrupa birliği ile yakın entegrasyonun dan geçiyor. Ankara'nın NATO müttefikleri ile bağını kuvvetlendirmesi ya da Rusya gibi ekonomik açıdan Rusya gibi hiçbir şey kazandırmayan bir ülke ile ilişkisini artırması tamamen Sayın Erdoğan'a bağlı.

Burada ne diyor; Direk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor. Bundan sonra atacağın adımlar senin ülkenin kaderini belirleyecek. Yani bu da Dolar TL üzerinden olacak. Tabela üzerinden yani Dolar TL üzerinden olacak.



Ekonomide sıkıntılar olduğunu iktisadi olarak söylüyorduk. Yaptırım dışarıdan gelebilir, dışarıdaki ülkelerle ihtilafa da düşebiliriz. Ama önemli olan nokta ekonominin kendi içimde sağlam olması. Dışa bağlı bir ekonomik sistem ile en yazık ki Amerika olur, Avrupa olur; yarın için Çin olur Rusya olur. Bu gibi ülkelerin ne yazık ki şantajlarına uğrayacağız.



Dışa bağlı ekonomi diyorum; Çünkü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Buğday ve hububat ürünleri ithalatında bazı ürünlerde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.’ Yani, yine ithalat.

Peki, neden bunu Anadolu topraklarında üretmiyoruz? Neden, Anadolu topraklarında sanayi üretemiyoruz? Yarı mamul dışarıdan geliyor. Bu sürdükçe Dolar TL de kalıcı düşüş beklememiz çok zor.



İthalata bağlı bir ekonomi rezervleri bitiriyor, insanları borca sokuyor. Merkez Bankası Ekim 2020'ye ilişkin arkadaşlar borç miktarını açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoğumuz, 2019 Yıl sonuna göre yüzde 7.8 oranında artışla 132.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankasında eksi 40 - 50 milyar dolar. Dolayısıyla bizim bu dışa bağlı sistem kasada para bırakmıyor. Dış borçlar nedeniyle ekonomi daha da savunmasız hale geliyor. Dışa bağlı sistem nedeniyle enflasyon yukarı çıktığı gibi tarımdaki üretimin düşmesi mal miktarı azaldığı zaman piyasada fiyatlar yukarı gidiyor. Enflasyon liranın değerini düşürüyor, vatandaş gidiyor dolar alıyor.”



Dolar kuru için Zelyut, şunları dedi;

“Dolar grafiği de gördüğünüz gibi 24 Kasım'da 8.04 görmüştü ve o 24 Kasım 8.04 den beri sol yukarıdan sağ aşağıya kırmızı bir eğik çizgi ile gösterdik . İşte bu trendin altında kaldığı sürece bu alçalma devam edecek. Peki dolar yatırımcısı için çıkış 7,80'in üzerine atıp orada kalması gerekli. Sol yukarıdan sağ aşağıya çizdiğimiz o kısa vadeli alçalan tren in kırılması 7,80’nin üstüne geçmesi lazım. Eğer 7,80’nin üstüne geçmezse bir çıkıştan bahsedemeyeceğiz. Desteklere baktığımızda aşağıya doğru bir eğilim var. 7,75 seviyesi önemli…

Eğer burada 7,75'in altında kalıcı olursak, sırayla 7,65 7,50 ve 7,40 seviyeleri gündeme gelecektir.”



Altın fiyatları için Zelyut, iki faktörün altını çizerek, “Altın ne olacak? sorusunun cevabı iki şeye bağlıydı. Birincisi demişti ki; aşı olayına dikkat edin. Aşı gerçekten altın fiyatlarını düşürür- ki öyle de oldu.Gerileyen fiyatlarında bir noktada döneceğini söylemiştik. Önceden altın 1760’lardan bir dönüş gerçekleştirdik. İkinci ise; altının tekrardan yukarı çıkması için ABD’den gelecek yeni bir teşvik paketiydi. Teşvik paketi altında son bir yukarı hareketi doğurabilir. Bundan sonra aşılama durumu, aşının verimi ve toplumların pandemiden kurtuluşuna göre altın fiyatlarında daha mütevazi hareketler göreceğiz.” diye konuştu.



Zelyut, konuşmasında altın fiyatlarına ilişkin şunlardan bahsetti;

“Benim istişare ettiklerim uzmanlar, şu uyarıyı yaptılar. Dediler ki; Altın fiyatlarının yukarıya çıkması için Amerikan teşvik paketine çok fazla önem atfediyorsun. Amerikan teşvik paketinin içine baktığımız zaman, 908 milyar dolarlık. Yani pandemide 4 trilyondan 7 trilyon açıkmış bir para arzı vardı. 3 trilyon dolarlık bir artış bu piyasaları yukarıya doğru çekmişti, varlık balonlarını oluşturmuştu. Şimdi gelecek teşvik paketi o kadar değil, üçte biri kadar olacak uyarısını yaptılar. Diyorlar ki; teşvik paketi ile ilgili iki bölüm halinde tasarlanan bir paket. Tasarının ilk bölümü yaklaşık 300 milyar dolar tutarında küçük ölçekli şirketlere destek olacak ve haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarını ve aşıyı içeriyor. Küresel piyasalara dağılacak bir para beklemek, belki gerçekçi olmayabilir diyorlar. Ama rakamın küçük olması yani 198 milyar dolardan bahsediliyor nereden baksanız yine 1 trilyon dolarlık bir yardım paketi var. Ben yine de altına bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu ilme çok kuvvetli olmayacak çok büyük beklentileri girmeyin. Altına çok büyük yükseliş kazandırmayacak ancak altına bir ivme kazandıracağına garanti veriyorum.



Altında teknik analize baktığımızda; 1860 dolar geçilmeden yükselme olması zor demiştik. 1860 dolar da sol yukarıdan sağ aşağıya çizdiğimiz o alçalan trend çizgisi ve onun altında kaldığı sürece düşer demiştik. Bunu kırdıktan sonra yükselme başlayacaktır. Altında şu an bu sınır geçirdi. Teknik olarak hedef 1900 dolar ve üzerinde de 1950 dolar ons altın da gözüküyor.



Bu hedefe fiyatın yürümesi için yeşil eğik çizginin, yani kısa vadeli bir yükselen trendin altına tekrardan altının geçmemesi gerekli. Altının onsu 1850 doların altına inerse altın yatırımcısı için uzayacak demektir. Yatay hareket yapabilir, ya da habere göre düşüş ve benzeri gibi durumlar oluşabilir. İşte bu da yatırımcı için çok stresli bir bekleyiş anlamına gelecektir.

Klasik yorumum yine şu olacak; O belirttiğim destek noktalarından dolar gerildikçe ben yine vatandaş dolar alacağını öngörüyorum. Çünkü enflasyonu düzeltme adına liraya bir değer kazandırma adına pek bir şey yapılmıyor.

1860 doların üstünde kaldığımız sürece 1900-1950 gündeme gelir. Altın yatırımcısının pandemi ile ilgili gelen haberleri, aşının verimliliğine dair haberleri ve aşının topluma ne kadar çok yayıldığına dair haberleri yakın takip etmesi gerekiyor.”

HABER: MİLLİGAZETE İNTERNET Editörün notu: Haberde geçen iddia ve tahminler haber amacıyla verilmiştir, yatırım tavsiyesi değildir.