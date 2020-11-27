Dolarizasyon nedir? Dolarizasyon yükselirse ne olur?

Siyasi krizlere, koronavirüsün etkilerine, yaşanan afetlere rağmen vatandaşın ana gündemi yine ekonomi.

Koronavirüs ile mücadele çabaları sürerken ekonomik krizin etkileri de derinden hissediliyor.

Dolarizasyon kişi veya kurumların yerel parayla birlikte döviz kullanmaları ve tasarruflarının bir kısmını döviz hesaplarında tutmalarına verilen addır.

Ya da başka bir deyişle yerli para birimi yerine ABD Doları ya da başka bir yabancı para birimini kullanılması anlamına geliyor.



Dolarizasyonun ortaya çıkmasında iki temel unsuru vardır.

Birincisi makroekonomik istikrarsızlık ve ekonomik birimlerin istikrarsızlığa karşı yabancı para birimine yönelerek korunma istekleridir.

İkinci temel unsur ise piyasa eksiklikleri ve düzenleyicideki aksaklıklardır.



Dolarizasyon yükselmesinin altında birçok neden yatabilir.

Ancak en birincil neden ekonomiye ve yerel paraya karşı güven kaybıdır.

Diğer etkenler arasında yüksek enflasyon, negatif reel faiz, paranın dış değerinin hızla düşmesi...

Dolarizasyonun yükselmesi halinde belli başlı ekonomik sıkıntılar baş gösterir. Bunlardan bir kaçı şunlardır...

* Ülkenin ekonomik şoklara karşı kırılganlığı artar.* Ödeme yeteneğine yönelik riskler nedeniyle finansal kesimlerde kırılganlık artar.* Gelirinin önemli kısmı ulusal para cinsinden olan kamunun yabancı para cinsinden borçları nedeniyle borçluluğun sürdürülebirliği konusunda sıkıntı yaşanır.* Döviz kurununun fiyatlara etkisi yüksek olur.* Dolarizasyon, firmaların bilançolarında kur uyumsuzluklarına neden olarak kırılganlığın artmasına yol açabilmektedir

