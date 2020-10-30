Doların rekor kırması akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı!

Dolar kurundaki artışa bağlı ilk zam LPG’ye geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zamlanıyor. Ancak fiyat artışı pompaya yansımayacak.

Doların rekor üzerine rekor kırması akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. İlk haber LPG’den geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 10 litre başına 10 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak.

