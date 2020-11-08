Dolar'da düşüş var mı? Albayrak'ın istifası kuru nasıl etkilendi?
Uzak Doğu Asya piyasalarının açılmasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberi Dolar kurunu nasıl etkiledi? Detaylar haberimizde...
GÜNDEM 08.11.2020, 23:54
Türkiye'de Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişimi, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazanmasını ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifa haberleri sonrasında Dolar Türk lirası karşısında değer kaybetti.
Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 8,3790 seviyesinden işlem görmeye başlayan Dolar kuru, Uzak Doğu piyasalarının açılması yüzde 1,7'yi varan düşüşle 8,36 seviyelerine kadar geriledi.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 8,5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8,5793 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 8,3790 seviyesinden işlem görmeye başlayan Dolar kuru, Uzak Doğu piyasalarının açılması yüzde 1,7'yi varan düşüşle 8,36 seviyelerine kadar geriledi.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 8,5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8,5793 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
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