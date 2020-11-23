Dolar, yükseldi! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden kritik tahmin



Merkez Bankası 19 Kasım'da yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında yüksek faiz artımına gitmişti. Merkez Bankası 19 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda 475 baz puan faiz artımına giderek, faiz oranını %15'e çıkardı. Bu artışın ardından 7.7'lerde olan dolar kuru 7,5'lere kadar gerilese de yeniden artışa geçerek 7,6'ların üzerine çıktı



Merkez Bankası'nın faiz hamlesine karşı dolar haftaya keskin bir yükselişle başladı. Dolar, haftanın ilk gününü 7.88'den kapattı. Yani dolar bir günde %3'den fazla bir değer kazandı. Dolar da yaşanan bu hızlı yükseliş akıllara ''dolar yeniden mi yükseliyor?'' sorusunu getirdi. Dolar da bir günde %3'den fazla yükselişin temel sebebi nedir? Dolar bundan sonra yükselir mi ve ya dolar bundan sonra nasıl bir seyir halinde olur?



Dolar da yaşanan yükselişle ilgili finans danışmanı Murat Sağman'dan açıklama geldi. Bir Youtube kanalına konuk olan Sağman dolar ile ilgili tahminlerini açıkladı. Sağman, Merkez Bankası'nın dolar ile ilgili ata bileceği adımları attığını söyledi. Merkez Bankası'nın dolar ateşini söndürmek için yapabileceği en yüksek artımına gittiğini vurguladı. Bundan sonra adalet ve ekonomi alanında piyasaların ülke yönetiminden reform hamleleri beklediğini söyledi.



Sağman, dolar kurunda yakın süreç içerisinde 7.5-8 bandı aralığında bir beklenti içerisinde olduğunu ifade etti. 7.5 direncinin kırılması halinde 7.2 ve 7'lere dorğu bir düşüş ola bileceğini ancak 7 liranın altını beklemediğini dile getirdi.

