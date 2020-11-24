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Dolar yeniden 8 lirayı aştı! Uzmandan dolar için kritik yorum geldi

Merkez Bankası'nın yüksek faiz artımına ve hükumetin reform açıklamalarına rağmen bu hafta doların ateşi yeniden yükseldi. Dolar yeniden 8 lirayı aştı. Dolar bundan sonra daha da yükselir mi?

GÜNDEM 24.11.2020, 21:49
Dolar yeniden 8 lirayı aştı! Uzmandan dolar için kritik yorum geldi

Atılan bütün adımlara rağmen dolar haftaya yükselişle başladı. Geçen Haftayı 7.64'ten kapatan dolar kuru bu haftaya yüksek artışla başladı. Hızını alamayan dolar bir kez daha 8 lirayı aşarak günü 8.04'ten kapattı. Dolar da gelen ani yükseliş piyasalarda endişeyle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda dolar tarihi rekor kırarak 8.56'ya kadar yükselmişti. Dolar kurunda yaşanan bu yüksek artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görevine Naci Ağbal atanmıştı. Ağbal'ın Merkez  Bankası'nın başına getirilmesinden kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa vermiş yerine Lütfi Elvan atanmıştı. Bu kritik görev değişikliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste ekonomi ve hukukta reform  açıklamaları gelmeye başlamıştı Bu gelişmelerin üzerine 19 Kasım'da Merkez Bankası resmi politika faizine 475 baz puan artım yapmıştı. Merkez Bankası'nın resmi faizi %15'e çekilmişti.

Atılan tüm bu adımlara rağmen dolar bir kez daha 8 lira seviyesine ulaştı. Peki dolarda yaşanan bu artışın nedeni nedir? Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci'den konuya ilişkin yorum geldi. Dr. Çitilci, dolarda yaşanan artışın sebebini ilk önce, yabancı sermayenin ülkeden çıkışına, Doğu Akdeniz'de yükselen gerginliğe bağladı. Çitilci ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'nın rağmen mevduat faizlerinin hala %11-12 bandında kalmasının, Merkez Bankası'nın faizlerin durumunun ne olacağı ile ilgili uzun süreli bir yol haritası ortaya koymamasının dolar artışında etkin olduğunu ifade etti.

Çitilci, 8 lirayı aşan doların uzun süre bu durumda kalması durmunda kurun 8.2-8.5 bandını test edeceğini ifade etti. Ancak belirtilen adımların atılması halinde doların 7.5 ve altını göreceğini vurguladı.
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