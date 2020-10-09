Dolar ve euro zirve yaptı! İşte güncel fiyatlar...
Dolar ve euro, TL karşısında haftanın son gününde zirveye ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. İşte güncel fiyatlar...
GÜNDEM 09.10.2020, 10:21
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Dolar ve euro,TL karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru, Türk Lirası karşısında sabah saatlerinde 7.9576'yla rekor kırdı. Aynı dakikalarda euro kuru ise TL karşısında 9.3638'le zirve yaptı. Geçtiğimiz hafta çift haneye erişen sterlin ise 10,3046 TL'den işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz artışı kararının ardından 7.66 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, TL karşısında hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.
Dolar, Türk Lirası karşısında 9.9576'yla tarihin en yüksek noktasına ulaştı.
TL, dolar karşısında çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybı yaşanırken, benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kazançları bulunuyordu. Dün dolar, TL karşısında yüzde 0,7 değer kazancı yaşarken benzer para birimlerinde yatay seyir izleniyordu.
Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz artışı kararının ardından 7.66 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, TL karşısında hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.
Dolar, Türk Lirası karşısında 9.9576'yla tarihin en yüksek noktasına ulaştı.
TL, dolar karşısında çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybı yaşanırken, benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kazançları bulunuyordu. Dün dolar, TL karşısında yüzde 0,7 değer kazancı yaşarken benzer para birimlerinde yatay seyir izleniyordu.
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