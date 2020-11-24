Dolar ve altın yükseliyor! İslam Memiş açıkladı: Çıkış sürecek mi?

Gram altın ve dolar kuru geçtiğimiz haftalarda yaşadığı büyük düşüşün ardından yeni haftanın başlamasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın fiyatı dün yaklaşık yüzde 2 oranında yükseldi. Dolar kuru ise TL karşısında sert bir çıkış yaparak 7,90'a yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gidişatı yorumlayarak, önümüzdeki süreçle ilgili öngörülerini paylaştı.

Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde, gram altın ve dolar kurunun gidişatı ile ilgili olarak iç piyasalardaki etkinin fiyatlandığını ve bundan sonraki süreçte dolar endeksinin yükselişini sürdüreceğini düşündüğü için döviz pozisyonlarını güçlendirdiğini söyledi.

"Dolar endeksinde bir toparlanma beklediğim için, özellikle 96-97 bandını sık sık telaffuz ettiğim için, ben dolar tarafında küresel piyasalardaki toparlanmayı daha çok satın alıyorum" açıklamasında bulunan Memiş, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz iki hafta piyasaların oldukça hareketli geçmiş hem altın hem de dolarda sert geri çekilmeler yaşanmıştı. Bu hafta içinde piyasalarda büyük bir gelişme ve değişim beklemediğini söyleyen İslam Memiş, gram altın ve dolar kurunun bu hafta sabit bir fiyat aralığında ilerleyeceğini belirtti.

"Bu hafta aslında yorumlayacak, kritik gelişmeler, sürpriz haber akışları olmadığını belirtmek isterim." diye konuşan İslam Memiş, şöyle konuştu:

İslam Memiş’in işaret ettiği sakin bir hafta emareleri gün içinde belirgin bir şekilde gözlemlendi. Koronavirüs aşısı ile ilgili ilk gelen haberde sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları dün Oxford tarafından açıklanan olumlu aşı haberinden etkilenmedi. Açılış fiyatına yakın bir şekilde ilerleyen ons altının bu gidişatı, dolar kuruyla beraber yükselen gram altın fiyatını da rahat bırakmış görünüyor.

"Özellikle emtia fiyatlarından döviz tarafına geçtiğimi ifade ettim. Belirli bir süre bu pozisyonumu koruyarak devam ettiğimi beyan ettim. Gram altın fiyatı, 462 TL seviyesinden açılış yaptı. Altının gram fiyatında, tekrar 450-480 TL aralığını bu hafta takip etmeyi devam edeceğim. 475 TL ve 480 TL seviyesi yükselişlerin devam etmesi için önemli."

"Bu hafta için herhangi agresif fiyatlama yaşanmadığını, herhangi olumsuz bir durum olmadığını da şimdilik koşullarda gözlemliyoruz. Çok stresli, yoğun bir hafta olmayacak. O yüzden gram altın ve dolar kuru için pozisyonlarınızı ona göre değerlendirirsiniz."

