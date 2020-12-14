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Dolar sat sinyali verdi! Teknik analiz uzmanı dolar için net konuştu

Bloomberg ve Reuters'in CAATSA iddialarından sonra dolar kuru nasıl etkilendi? Ünlü teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu dolar kuru beklentilerini açıkladı.

GÜNDEM 14.12.2020, 11:08
Dolar sat sinyali verdi! Teknik analiz uzmanı dolar için net konuştu
Reuters ve Bloomberg'in iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yapabilmesini önünü açan teklifi onayladı. Daha sonra ABD CAATSA yaptırımlarını içeren savunma bütçesinin onaylandığı haberi geldi. Bu haberlerden sonra dolar kuru teknik analiz uzmanları tarafından kırılması zor gözüken 8 TL seviyesi aştı. Kur daha sonra yeniden 7.84 TL' ye kadar geri çekildi.
ABD'den gelen haberler sonrası dolar kuru sert yükselirken teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan yeni teknik analiz videosu geldi.
Şatıroğlu "Yaptırımlar sonrası dolar kuru ne olur" başlıklı videosunda Başkan Trump'ın imzasıyla CAATSA yaptırımlarının Türkiye üzerinde uygulanacağının kesinleştigini söylerken ekonomimiz üzerinde çok sert baskıya neden olacak yaptırım maddeleri beklemediğini açıkladı.

Şatıroğlu gelen CAATSA haberleri üzerine dolar kuru açısından neler yaşanabileceğini çizdiği teknik grafik üzerinden anlattı.
Dolar kurunun hali hazırda düşüş trendi içerisinde olduğunu belirten teknik analiz uzmanı 7.91 - 7.75 bant aralığında gidip gelen dolar kurunun kısa sürede bu bant aralığından çıkacağını, ilk direnç olarak 7.61 seviyesine inebileceğini iddia ederken bu seviyenin de kırılması halinde 7.50 seviyelerini ekranlarda görebileceğimizi belirtti.
Global finans piyasalarında çok popüler teknik analiz metodlarından biri olan Ichimoku Indikatörünü kullanan Şatıroğlu bu indikatörün günlük verilerine göre dolar kurunun sat sinayi verdiğini ifade ederken " 2021'in Şubat ayı gibi dolar kurunda 7.26'e gelmesini beklerim" dedi.

Dolar kurunda aslında 6.80 TL gibi daha sert bir düşüş beklediğini söyleyen Şatıroğlu Merkez Bankası'nın rezervlerinin daha sert bir düşüşe imkan vermeyeceğini ileri sürdü.
Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 7.86 TL seviyelerinde kapatırken yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralarda 7.90 TL seviyelerine kadar tırmandığı görülüyor.
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