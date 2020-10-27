Dolar neden yükseliyor?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasalar tarafından beklenen faiz artımını yapmaması sonrası dolar kuru, TL karşısında düştüğü 7.79 seviyesinden o günden sonra sürekli yükselere 8.0964'ü görerek 5 günde yüzde 4 oranda arttı. Dolar kuru, Türk Lirası karşısında böylece 1 Ocak 2020 tarihindeki 5,9489'lu seviyeye göre yüzde 36 değer kazanmış oldu. Peki piyasalarda neler oluyor? Dolar/TL'yi zirveye taşıyan 10 önemli gelişmeler neler?

Dolar kurunun TL karşısında rekor kırışında ilk sırada dış siyasi tansiyon yer alıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri ile yaşanan politik çatışmalar kurdaki hareketliliğin en önemli etkenleri olarak gösteriliyor. Özellikle de batılı ülkelerin 'yaptırım' söylemleri piyasalarda yatırımcıyı tedirgin ediyor.

Hafta sonu partisinin Malatya'daki kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye seslenerek CAATSA yaptırımlarıyla ilgili 'Yaptırımın neyse geç kalma yap' söylemi olası yaptırımlar ile ilgili yatırımcıda endişeyi artıran unsurlar arasında yer aldı.

S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye-ABD geriliminin tırmanmış olması da bu kaygıyı artırdı. Diğer yandan ABD seçimlerinde Türkiye karşıtı olarak değerlendirilen Joe Biden'in Türkiye'ye yaptırımları ağırlaştırabileceğine dair beklentiler de endişeleri artırıyor. Bazı uzmanlar ise Biden'in Donald Trump'ın tersine sürpriz kararları olmayacağı için piyasalara istikrar getireceğini düşünüyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın bugünkü köşe yazısına dolar kurunun yükselmesinin ana nedenlerinden biri olarak gösterilen Merkez Bankası'nın geçen hafta beklenen faiz indirimini yapmaması yer alıyor. 2018'in Ağustos ayında benzer şekilde piyasalar tarafından faiz artırımı beklerken Merkez bu kararı almamıştı. Bunun yanı sıra ABD ile rahip Brunson krizi vardı. Şimdi yine Merkez Bankası aynı hareketi yaparken ABD ile S-400 anlaşmazlığı ve Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yaptığı operasyona tam destek veren Türkiye'nin artan yaptırım riski piyasaları geriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerekirse Türk F16'larının Azerbaycan semalarında görülebileceğine dair açıklaması Avrupa ile diğer ülkelerin Türkiye'nin Karabağ konusundaki anlaşmazlığının uç noktaya gelmiş olduğunu ortaya koydu. Sanki 2018 Ağustos'unun kötü bir tekerrürü gibi.

Diğer yandan yine çıkış noktası Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmasına verilen destek olan Fransa ile olan gerginliğin Avrupa'ya yapılan ihracata kötü yansıyabileceği endişesi mevcut. Siyasetin dövizin geldiği noktaya etkisine bir örnek de Körfez ülkelerinin Türk mallarına uyguladığı boykot. Bu durumun da ihracatı olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Habertürk yazarı Rahim Ak, dolar kurunun TL karşısında yükselişinin ekonomik etkileri ile ilgili olarak özel sektörün yurtdışı döviz borçlarından önümüzdeki 2 ayda 10 ve 1 yılda 42 milyar dolar borç ödemek zorunda olması nedeniyle cari açık arka planda doları destekleyen unsurlar olarak öne çıktığını belirtti.

Dövizdeki yükselmenin nedeni olarak çok ilginç bir neden olarak geçen hafta ekonomi ile ilgisi olmayan bazı köşe yazarlarının rekabetçi kur söylemi ile zayıf Türk Lirası'nın ithalatı azaltıp ihracatı destekleyeceği yönünde yazdığı yazıların hükümetin bundan sonra Türk Lirası'nı korumayacağı intibası oluşturduğu ve bu nedenle bazı şirket ve vatandaşların döviz alımına neden olduğunun iddia edildiğini belirten Ak, "andeminin giderek tüm ülkelerde ikinci dalga olarak adlandırılan yükselişi ise tüm ekonomileri ve tabii ki Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor." dedi.

