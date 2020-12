Dolar ne kadar olacak?Dolar 8 liraya yükselecek, sonra rekor gelecek!

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar kuru ve altın ilgili iddialarına bir yenisi ekledi. dolar kurunun 8 lirayı kırıp 8,80 liraya gelebileceğini öne sürdü. Selçuk Geçer, CAATSA ve Avrupa birliği yatırımlarıyla beraber dolar kuru ve altın fiyatlarında beklediği fiyat tahminlerini paylaştı. Geçer, "Dolar kuru, 8 liraya kırdığında inanılmaz bir hareketle 8,80 liraya doğru hızla çıkacaktır. Dolar kuru, Merkez Bankası rezervleri dip yapmışken, hem de makroekonomik verilerin tamamı bozulmuşken yukarı çıkmasını engelleyemeyiz." dedi.

Bir başka konuşmasında ise Geçer, dolar kurunun 8,80 seviyesinden yükselip 10 liraya çıkacağını iddia etmişti. Birçok uzman isim dolar kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası fiyat tahminlerini vatandaşlarla paylaşıyor. Dolar kuru, erkez Bankasının kararı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası dolar kurunda düşüşe geçmiş sonra yeniden 7,60 seviyelerini zorlamaya başlamıştı. CAATSa ve Avrupa birliği yatırım kararları sonrası dolar kurunda yeniden bir yukarı çıkış eğilimi olduğun gözlemleniyor.

Dolar kuru ve altın fiyatları ne zaman düşecek ve yükselecek? Dolar ve altın yatırımcısı düşüş ve yükselişi yakından takip ediyor. Dolar kaç TL olacak? Altın fiyatlarında en etkili, altının ons değerini ne yükseltiyor? Dolar kuru ve altın fiyatlarında son durum?

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, Avrupa birliği ve CAATSA yaptırımlarını yorumlayarak, "Avrupa Birliği yaptırımları genişletiyor. Avrupa Birliği'ne daha sert yaptırımlar ile Türkiye'nin karşısına çıkacağım diyor. Ama birileri çıkıp hala yaptım yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Oysa, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı bile Avrupa Birliği'nin bu kararının çok sert ve etkili bir karar olduğunu gördü ve buna göre de bir açıklama yaptı. Önümüze günlerde gerek Avrupa Birliği yaptırımları gerek, Amerika'dan çıkacak CAATSA yaptırımları ile birlikte çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Yaptırımlarla beraber dolar kuru ve döviz birimlerde kontrolsüz yükselişin olabileceğini dile getiren Geçer, "Dönüşü olmayan bir yola girmek üzereyiz. Çok ciddiye şekilde euro'nun sterlin kontrolsüzce yükseldiğini göreceğiz.Faiz artırımının da işe yaramadığını görüşeceğiz. Öbür taraftan Merkez Bankası rezervleri de eksi 50 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu tablo içerisinde hala kurun bir şok yaşamayacağını söyleyenler var. Gerçekten büyük bir endişe ile takip ediyorum." diye konuştu.

Geçer, konuşmasına şu şekilde devam etti; " Bugün açıklanan yaptırımları var. Birisi Amerika'dan gelen CAATSA yaptırımları, diğeri de Avrupa birliğinden gelen genişletilmiş yaptırım paketi. Avrupa Birliği şu anda yaptırımları genişletti.Bu yaptırımlar çok daha sertleştirilebilir ve genele yayılabilir.

Avrupa Birliği'ne en çok ticaret yapan ülkelerden birisiyiz. Dolayısıyla bu ticaret kanallarını kapatmamız döviz girişinizin çok daha ciddi anlamda sıkıntıya girmesini beraberinde getiriyor. Türkiye'deki yerli firmaların Avrupa pazarına girmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Özellikle Gümrük birliği ile ilgili sürecin sıkıntıya girmesiyle birlikte, bu işin daha çok zarar vereceği yer biziz. Bunun ağır bedellerin olduğunu bilmek ve buna göre de acilen önlemler almalıyız."

Uygulanabilecek yaptırımlarla beraber Türkiye ekonomisinin sıkıntıya girebileceğini söyleyen Geçer, "Avrupa birliği ile Amerika ile ilişkilerimizi belli bir dengede tutalım. Sermaye yatırımlarının ve sıcak paranın girişinin önünde çok ciddi bir engel olacak. Döviz kıtlığı her geçen gün biraz daha artacaktır. CAATSA yaptırımları Amerika'nın kontrolünde ve bugün Trump en hafif yaptırımları seçer. Yarın öbür gün Biden koltuğuna oturduğunda en ağır yaptırımlar, en hafif yaptırımlarla yerini değiştirir. Türkiye ticaretinin dünya çapında çok daha zor hale gelmesi para akışının önünde çok ciddi engellerin oluşması, Türkiye ekonomisini büyük bir çıkmaza sürükler." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisindeki kırılgan yapıya dikkat çeken Geçer, " Her stratejik alandaki açığını kapatmaya çalışıyor ülkeler ve bizim de bunu yapmamız gerek. Aksi ve kırılganlıklarımızı sadece dolar kuru baskıyabilmek kadardır ve kur daha da artar. Türkiye'de gelir her geçen gün biraz daha düşüyor, bir Türk insanı biraz daha fakirleşiyor. Asgari ücrete bakıyorsunuz; asgari ücret Avrupa'daki ülkelerden daha düşük seviyeye gelmiş durumda. Altımızda sadece Arnavutluk var, o beğenmediğimiz Yunanistan'daki asgari ücret maaşı bizim 2,5 katımız.300 doların altında bir asgari ücreti konuşuyoruz, brüt asgari ücret açısından bakıldığı zaman da en son noktalardayız. Bütün bunları görmek zorundayız, bunları görmediğimiz takdirde bunun çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bunların finansal piyasalar üzerinde de istesek de istemesek de etkileri oluyor." ifadesini kullandı.

Dolar kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin ise Selçuk Geçer, "Nitekim bugün dolar tekrar 8 liranın üzerine çıktı. 8,02 seviyesini gördü ve oradan tekrar düşüşe geçti. Tekrar dolar kuru 7,80'li seviyeleri daha sonra dolar 7,8 - 7,9 lirada durdu. Daha fazla orada dolar tutunamıyor, geri geliyor... Demek ki düşecek diye yorumlanabilir ama bu yorum yapabilmeniz için Türkiye'deki hem Makro ekonomik sorunların ortadan kalkmış olması gerekir. Uluslararası problemlerin olmaması gerekir. Merkez Bankası rezervleri dolu olması gerekir. Aynı zamanda piyasada bir döviz bolluğu olması gerekir."

Selçuk Geçer, doların ikide bir son 2 haftadır ikide bir 8 liranın üzerinin zorlaması haya alamet değildir. Bir sabah uyandığımızda kurda devalüasyon etki görebilir miyiz? Mesela özellikle Amerika'daki CAATSA yaptırımları açıklandığında ya da Avrupa Birliği çok daha sert yaptırımlar uygulayacağını işaretini verdiğinde; Türkiye'deki makroekonomik veriler dediğimiz dış ticaret açığı, cari açık gibi veriler daha da bozulduğunda, işsizlik kontrolden çıktığında, enflasyon kontrol edilemediğinde... Faizler artık yükseltir seviyeye geldiğinde... Merkez Bankası peş peşe faiz artırımı gidecek. Bu faiz artırmlarıyla beraber dolar kurunda şok dalga yaşanacak. Bir yandan faiz artacak bir yandan da dolar kuru yükselecek." diye konuştu.

"Altın onsu 1832 dolar seviyesinde... Buradan aşağı zorlayıp tekrar 1700 dolar ile gösterilebilir. Koronavirüs hızla yayılırken ülkeler peşpeşe teşvik paketlerini açıklarken altın fiyatlarında yükseliş olacak. Biden koltuğa oturması ile birlikte 34 trilyon dolarlık teşvik paketlerini açıklayacak. 3 - 4 trilyon dolarlık bir teşvik paketi her an gelebilir. Amerika'da ekonomide sıkıntı var. Tüm bunlar sürerken altın yükselişi devam edecek. Bir taraftan teşvikler, öbür taraftan koronanın riski ve diğer bir taraftan da jeopolitik riskler... Btün bunları bir araya geldiğindealtının yükseliş eğilimi devam edecek. "