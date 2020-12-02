Dolar kurundaki tedirginliğin kaynağı ne?

Türkiye'de kasım ayı hariç dünya genelinde dolardaki düşüş sürüyor.

Borsalar, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, altın ve gümüş dışındaki emtialar ve petrol fiyatı yükseliş trendine girerken, dolardaki gerilemenin sebebi merak konusu.

Bakırın fiyatı yüzde 13, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 27 artış gösterdi.

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, "Dolardaki tedirginlik niye" başlıklı, 2 Aralık tarihli yazısında, " Dolar değer kaybediyor. Dolar Endeksi kasımda yüzde 2.3 geriledi. Gelişmekte olan ülke paralarının dolara karşı değer artışı da yüzde 4’e vardı" hatırlatmasında bulundu.

Yıldırım, "Kasım ayında TL karşısında dolar yüzde 6.1, Euro da yüzde 3.9 geriledi. Kur sepetinin gerilemesi ise yüzde 5’i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında süren yükselişlerin ardından kasımda döviz kuru TL karşısında geriledi. Kurda meydana gelen gerilemenin birkaç ay sürdürülmesi hayati önemde. ‘Kur kontrol altında, enflasyonu azdıramaz’ düşüncesi ne kadar taraftar toplarsa işler o ölçüde kolaylaşacak" tespitinde bulundu.

Enflasyonun düşmemesi halinde kurların da korkuyla yükseliş trendine girebileceğine işaret eden Yıldırım, enflasyonun yarın (3 Aralık'ta) açıklanacağını hatırlattı ve enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde artış göstermesi halinde, yıllık enflasyonun yüzde 13'ü aşacağına, bu nedenle de gözlerin Merkez Bankasına faiz artırımı için çevrileceğine ve beklentilerin bozulacağına dikkat çekti.

Yıldırım yazısında doların olası seyriyle ilgili şu ifadelere yer verdi:



"Kurun seyri sakinleşerek devam edebilirse enflasyon baskısı da azalacak. Ancak o aşamaya gelinceye kadar birkaç aylığına enflasyonun yüksek çıkması karşısında piyasaların sakinleştirilmesi gerekecek ki, kur artmasın.

Kurda yüksek tansiyon düşmesine düştü de, henüz normalleşme sağlanamadı.

Bunun bir nedeni yüksek çıkması beklenen kasım enflasyonuysa diğer nedeni de yükselecek enflasyon karşısında Merkez Bankası’nın ikinci kez faizi artırıp artırmayacağının bilinmemesidir.

O ifade var ya o ifade, faiz kararı metnine girmeliydi. Merkez Bankası 'gerekirse faizi artırırım' demeliydi. Umarım böyle bir testten geçmeye gerek kalmaz."

