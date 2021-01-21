Dolar kurunda yeni rekor için düğmeye basıldı!



Son haftalarda yaşanan hareketlerle beraber dolar kuru 7.50 – 7.26 bant aralığına sıkışmış durumda. Dolar kuru yükselecek mi düşecek mi soruları havalarda uçuşurken Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut çok konuşulacak dolar iddiasında bulundu.

Merkez Bankası yarın gerçekleştireceği PPK toplantısıyla bu yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru için de oldukça kritik olacak karar öncesi piyasalarda geçtiğimiz günlere nazaran daha sakin bir hava hakim. Dolar kuru kritik 7.50 TL barajının altında seyrederken Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut Youtube kanalında oldukça sansasyonel bir video yayınladı.

15 ocak tarihini bir dönüm noktası olarak gösteren Zeyut “Dolarda rekor için düğmeye bastılar” başlıklı videousunda Selçuk Özdağ’a yapılan saldırının finans piyasalarını da derinden etkileyeceğini öne sürdü.

Dolar kurunun 2020’nin kasım ayında 8.58 TL çıkmasının en büyük nedenlerinden birinin de Türkiye’deki özgürlük ve hukuk alanındaki eksiklikler olduğunu ifade eden Zelyut Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Ocak cuma günü evinin önünde silahlı sopalı saldırıya uğramasının Türkiye’de özgürlük ve hukuk alanında hiçbir ilerleme kaydetmediğini gösterdiği yorumunu yaparken bu durumun Türkiye’ye yatırım yapılmamasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Türkiye’nin acil sıcak paraya ihtiyacı olduğunu belirten Zelyut yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelmemesinin dolar kurunda yeni rekorları beraberinde getireceğini iddia ederken “ Yatırım gelmezse, fabrika kurulmazsa yani dolar ve euro gelmezse, o ülkede enflasyon düşmez o ülkede işsizlik azalmaz o ülkede dolar kuru en fazla şuan yaşadığımız gibi bastırdığınız faizle geçici olara düşer ama en sonunda o gördüğü yeri unutmaz yukarılara doğru gider” diye konuştu. Zelyut son olarak buna vesile olanların en büyük kötülüğü Türkiye'ye yaptıklarını belirtti.

