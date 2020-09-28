Dolar kurunda hareketlilik sürüyor! 7.82'nin üzerini gördü
Dolar kuru, gece saatlerinde düşük hacimli piyasada kısa bir süreliğine 7.82'nin üzerini görürken haftaya TL karşısında 7.67 seviyesinden başladı.
GÜNDEM 28.09.2020, 08:36
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Dolar kuru, TL karşısında geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisiyle sert düşüş yaşarken tekrardan toparlandı. Merkez Bankası sürpriz bir şekilde politika faizini 200 baz puan artırırken, karar öncesi 7.70'in üzerinde seyreden dolar, kararın ardından önce 7.51'e kadar geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı ardından yeniden 7.65 liraya yükseldi.
Dolar yeni haftaya da hareketli başladı. Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada kısa bir süreliğine 7.82'nin üzerini gördü. Sabah itibarıyla ise 7.67 liraya geriledi.
Euro da yeni haftaya 8.93 liradan başladı.
Siyasi gerilimler etkili olsa da son 1 haftada artan bir şekilde koronavirüs salgını da yeniden ana hikaye olmaya başladı. Dünya genelinde vakaların artış hızının yükselmesi yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği konusunda endişeler yaratıyor.
Bunun yanında ekim yaklaşırken artık ABD seçimleri de gündemin üst sıralarına tırmanmaya başlayacak.
Dolar yeni haftaya da hareketli başladı. Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada kısa bir süreliğine 7.82'nin üzerini gördü. Sabah itibarıyla ise 7.67 liraya geriledi.
Euro da yeni haftaya 8.93 liradan başladı.
Siyasi gerilimler etkili olsa da son 1 haftada artan bir şekilde koronavirüs salgını da yeniden ana hikaye olmaya başladı. Dünya genelinde vakaların artış hızının yükselmesi yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği konusunda endişeler yaratıyor.
Bunun yanında ekim yaklaşırken artık ABD seçimleri de gündemin üst sıralarına tırmanmaya başlayacak.
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