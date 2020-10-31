Dolar kuru yükselecek mi? Atilla Yeşilada “iddiaya giriyorum” dedi

Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomistlerinden olan Atilla Yeşilada twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Yeşilada Merkez Bankası’nın dolar kuruna müdahele için ansızın faiz artışa gideceğini iddia etti.

22 Eylül’de Merkez Bankası’nın PPK toplantısında piyasaların beklentisinin aksine faiz kararı çıkmaması. Para piyasalarında şok etkisi meydana getirdi. Dolar kuru biranda 18 kuruş artarak 7.78 TL’den 7.98 TL’ye kadar yükseldi.

Atilla Yeşilada faiz kararının ardından çektiği videoda Merkez Bankası’nın çok büyük bir hata yaptığını belirterek faiz ve dolar kurunun artık nerede duracağıyla ilgili herhangi bir fikir beyan edemeyeceğini belirtmişti. Yeşilada dün sosyal medua hesabından da çok iddialı bir paylaşımda bulundu.

Atilla Yeşilada Ekonomist Özlem Derici Şengül’ün twitter hesabından dolar kuru ile ilgili “TL değer kaybında iflas eden Arjantin’in pesosuyla yarışıyor” paylaşımına cevap verdi.

Atilla Yeşilada paylaşımında Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını artıracağını “İddiaya giriyorum, bir gece ansızın 700 puan" sözleriyle” öne sürdü.

İddiaya giriyorum, bir gece ansızın "700 puan" https://t.co/3rz6rYGIO4

— Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) October 29, 2020



Yeşilada youtube kanalı için çektiği videonun açıklamasında da Merkez Bankası’nın faiz artıracağını “TCMB 600-700 puan faiz artırımı yaparak kurda istikrar ve dengeyi sağlayacak. Nerden biliyorum? Çünkü ben balık hafızalı değilim. TCMB websitesine girin ve son 10 yılda NE ZAMAN ve NİYE faiz artırılmış bakın ve rahatlayın.” sözleriyle iddia etti.

İddiaya giriyorum, bir gece ansızın "700 puan" https://t.co/3rz6rYGIO4 — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) October 29, 2020

