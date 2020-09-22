Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı! Kritik gün perşembe...

Dolar kuru uzun bir süre oyalandığı 7.50 lira barajnı aştıktan sonra yukarı yönlü hareketini sertleştirdi. Kur her geçen gün tarihini rekorunu yeniler oldu. Dolar kuru şu sıralarda teknik açıdan uzmanların önemli gördüğü 7.65 lira barajnı da aşarak 7.6680 lira seviyesinde seyrediyor.

Para piyasalarında yaşanan son hareketlerden sonra Artunç Kocabalkan’ın youtube kanalına konuk olan Murat Sağman dolar kuru analizi gerçekleştirdi.

Dolar kurunun yükselişinin ardından hükümet kanadından gelen “rekabetçi kur” söylemlerine de değinen Murat Sağman “Rekabetçi kur diyoruz demi. Madem rekabetçi kur istiyorsak o zaman son bir yılda niye 100 milyar dolar rezerv harcadık? Özellikle ihracatçılar dolar kurunda 6.00 - 6.50 liralarda rekabetçi kuru görüyorlardı. Ama 7.50 lira seviyelerinden iş adamlarının da ihracatçıların da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü öngörülebilirliği kalmadı. Kur sürekli yukarı gidiyor” dedi.

Murat Sağman piyasalar için bu haftanın dönüm haftası olduğunun altını çizerken perşembe günü yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankası’nın faiz artırmaktan başka çaresi olmadığını, dolar kurunun sert yükselişinin önüne başka türlü geçilemeyeceğini fakat siyasi baskılar nedeniyle bu hamleyi yapmakta zorlanacağını belirtti.

