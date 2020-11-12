Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kurunda ciddi düşüş oldu. Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası yerine Lütfü Elvan atanmıştı. Piyasalar, bu yaşanan gelişmeler sonrası hareketlilik kazandı. TL, dolar kuru karşısında değer kazandı.

Hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7,68 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 9,10 seviyesine kadar indi ve işlem gördü.

Döviz kurlarındaki düşüş bugün yerini yatay seyre bıraktı.Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazandı. Dolar kuru 7,68 TL'ye kadar işlem gördü. Euro/TL ise 9,10 seviyesine geldi.

Uzmanlar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

