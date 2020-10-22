Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası fırladı!

Merkez Bankası'nın faiz kararnı açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutarken dolar kuru TL karşısında sert yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuru, TL karşısında 7.80 lira seviyesinden işlem görürken karar sonrası sert bir şekilde yükselerek 7,96 lira seviyesini gördü.

Dolar kuru daha sonra toparlanarak 7,94 ile 7,95 lira seviyesine geriledi.

Şu dakikalarda 7.9450 liradan işlem görüyor. Euro kuru ise 9.4084 liradan el değiştiriyor.

