Dolar kuru için kritik gün: Dolar ya tavan ya taban yapacak





Son dönemde Türk Lirası hızla değer kaybediyordu. Hızla yükselişini sürdüren dolar geçtiğimiz hafta tarihi rekor kırarak 8.58’i gördü. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal atandı. Ardından flaş bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa verdiğini duyurdu. 24 saatten fazla süren sessizliğin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada Berat Albarak’ın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği duyuruldu. Ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.



Görev değişikliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan reform mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Başkanı olduğu Ak Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘’Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanılarak, ülke risk primi düşürülecek.

Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylık gösterilecek, destek verilecek.

Bunun yanı sıra vatandaşlarında bireysel tasarruflarında Türk lirasına yönelmesi de amaçlanıyor.

Yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olunarak Türkiye'ye doğrudan yatırım getireceklere fırsatları değerlendirme teklifi yapılacak. Bu süreçte ekonominin tüm taraflarıyla tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde olunacak. Uluslararası yatırımcılarla bir seri toplantı yapılarak, onlara Türkiye'deki imkanlar, fırsatlar aktarılacak.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'yi öne çıkartacak yatırım programları da önem kazanıyor. Buna göre, finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve iş insanlarıyla Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırılacak. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatılacak.’’ İfadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından dolar kurunda hızlı bir düşüş başladı. 8’in altına düşen dolar kuru günü 7.62’den kapattı. Euro kuru ise günü 9.02’den kapattı.

Dolar kurundaki düşüşün Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da yapacağı toplantıya kadar devam edeceği bekleniyor. Uzmanlar ise genel olarak Merkez Bankası’nın faiz artıracağını düşünüyor.



Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası’nın faiz artıracağı kanaatinde. Yeşilada, 19 Kasım’da yapılacak toplantıda Merkez Bankası politika faizinde 400 baz puan bir artımın ilk aşamada yeterli olacağı kanaatinde. Bugün Merkez Bankası’nın politika faizi 10. 5 eğer 400 baz puan bir artım yapılırsa bu rakam 14.5 olacak. Fon yöneticisi ışık Ökte ise Merkez Bankası’nın gerekli adım atmayacağı takdirde dolar kurunun yeniden yükselişe geçeceğini aktardı. Ökte, yeterli artım yapılacağı taktirde ise doların 7.51 bandına kadar gerileyeceğini dile getirdi.



