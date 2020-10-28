Dolar kuru için 9.37 lira uyarısı!

Dolar ve euro, Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ddöviz kurundaki artış, bugün sabah yeni bir rekor kırdı ve dolar/TL 8.25’e, euro/TL ise 9.70’e dayandı.

Ekonomistler ise bu kaygı verici gidişat konusunda uyarılarını sürdürüyor ve dolarda 9.37 seviyesi tehlikesine dikkat çekiyor.

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Dolarda 9.37 tehlikesi artıyor" başıklı yazısında, "Eğer dolar/TL 8 seviyesi üzerine çıkmışsa ve bunu nasıl indireceğiz diyorsanız önce bu işin temelinde yatan gerekçeleri çok net ortaya koymak gerekir. Maddeler halinde sıralayalım, sonra neden 9,37 tehlikesi artıyor ona cevap verelim" ifadelerini kullandı.

Zelyut, dolardaki artışın kaynağı olarak bir dizi sebep sıraladı ve ekledi:



Zelyut artan kurun ülkeye sefalet getireceğini belirtti ve ekledi:



" Merkez Bankası faizleri sabit tutarak TL'yi adeta kıtır kıtır kesip doğramıştır. Elbette ki, faiz berbat bir durumdur. Faiz lobisinin temsilcisi değiliz ancak ihracatı artıramayan bir ülke kısa vadede kurları kontrol etmek için faizleri artırmak zorundadır. Enflasyon ve faiz arasındaki makasın açılması Liraya büyük kötülük olmuştur. Faiz denilen rezaleti kısa vadede çözüm gibi yazmak zorunda kaldıysak, denize düşen yılana sarılacaksa, bunun sorumlusu biz değiliz, yöneticilerdir.

Dış politikada verilen mesajlar ölçüsüzdür. Önce Körfez Bölgesi ile zıtlaşma, sonra bunun Avrupa'ya taşınması son derece talihsiz gelişmelerdir. Avrupa Türk ihracatının neredeyse yarısının yapıldığı bir pazardır. Özellikle Fransa ile yaptığımız ticarette son üç yıldır fazla verdiğimiz unutulmamalıdır.

Fransız mallarına boykot çağrısı yaparken, Bursa'da bir dünya devi olan OYAK-Renault'da potaya girdiğinde aslında kendi üretim kapasitemize büyük kötülük yaptığımızın farkında değil miyiz? Türkiye'de konuşlanmış binlerce Fransız firması vardır. Bunlar aş ve iş sağlamaktadırlar."

"Dışa bağlı üretim sistemi varken artan kur sefalet getirecektir. Girdi maliyetleri artışı enflasyona, o da krizin artarak devam etmesine neden olacaktır.

Kurun ne yazık ki daha da artma tehlikesi vardır. Bakınız ileri tarihli kur hesabı yaparken bir yöntem de şudur: İki ülke arasındaki enflasyon farkını alır, bu rakamı spot kurla çarpıp, artış rakamını bulursunuz.

Spot kurun 8,15 ve önümüzdeki dönemde Türkiye enflasyonunun %17, ABD enflasyonunun %2 olması varsayımı altında,

17-2=15 demek ki TL en az %15 değer kaybedecektir. O zaman 8,15x0,15=1,22 8,15+1,22=9,37 kur düzeyine ulaşmak mümkün olabilir.

Buna bir de dış politik riskler (CAATSA, Akdeniz, Suriye, İhraç pazarları daralması v.b) eklenirse ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz anlaşılabilir.

Bu nedenle ekonomi yönetimi acil olarak reform paketlerini açıklamalı, tüm dünyanın önüne Türkiye ile ilgili yeni bir hikaye koymalıdır. Bu sürede fonlama için kaynak bulunmalı, bu kaynak ise yandaşlara değil verimli alanlara aktarılmalıdır."

