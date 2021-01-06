Dolar kuru hangi seviyeye demir atacak? Uzmanından bomba açıklama

Son haftalarda dolardaki düşüş devam ederken, uzmanlar doların hangi seviyede duraklayacağı yönünde tahminlerde bulunuyor.

İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine gerileme beklendiğini belirtirken, ikinci çeyrekten sonra artış trendinin yaşanacağını ve kurun 7.60 seviyesine çıkacağını öngördü.

Murat Raşit Arslanoğlu INFO yatırımın Youtube kanalına konuk oldu ve dolar kurundaki düşüş beklentisi ile ilgili şunları söyledi:



Dolar 6 Ocak Çarşamba günü 7.28 TL seviyesinden kapatırken bir başka ekonomist Selçuk Geçer ise dolarda yükselme trendine geri dönüleceği öngörüsünde bulundu ve faiz enstrümanının artık işe yaramadığını, Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinin kalmadığını ve uluslararası piyasada da destek bulunmadığının altını çizdi. Geçer, doların kısa sürede 7.90, ardından 8 TL direncini kıracağını ve daha sonra geldiği yere yani 8.50'lere döneceğini vurguladı.

"Dolar kurunda 8.50 TL seviyesinden gelecek satışların öyle 5 - 10 kuruşluk bir satış olmayacağını, ciddi ölçüde bir geri çekilme olabileceğini belirtmiştik. Dolayısıyla 4 Kasım’dan bu yana artık yükselişin sonlandığını ve 2008 yılının Ocak ayından beri gelen yükselişin son halkası olabileceğini talep arz dengesine baktığımızda önümüzdeki dönemde bir geri çekilme girebileceğimiz yönünde bir projeksiyonu paylaşmıştım.

Ben çok uzun süredir 2008 ocak ayından beri gelen bir yükseliş döneminin Kasım 2020 itibariyle 8.58 TL seviyelerinde tamamlanmış olabileceğini belirli bir direnç aşılmadıkça da Dolar kurunda genel anlamda bir kaçış olabileceği düşüncesindeyim. Eskiden stop – loss (Zarar kes) seviyesini 8.36 olarak belirliyorduk. Fiyatın gerilemesiyle birlikte artık yeni stop-loss seviyemiz 7.89 seviyesidir. Yani 7.89 seviyesini aşamayan bir Dolar / TL’de daha da gerileme potansiyeli içerisindedir."

