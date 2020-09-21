Dolar kuru haftaya rekorla başladı! İşte dolar fiyatı

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları piyasaların moralini bozsa da aşı çalışmaları da yakından izlenmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde dolar kuru, TL karşısında 7,58'i görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur şu dakikalarda 7,57'den işlem görüyor.

Euro/TL de 8,98 seviyelerinde seyrediyor.

Piyasaların bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısını takip edeceğini belirten analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

