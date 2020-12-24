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Dolar kuru fiyatı 2021 yılında düşecek mi? O isimden çarpıcı cevap

Dolar kuru fiyatı 2021 yılında düşecek mi? sorusuna Şant Manukyan'dan çarpıcı cevap geldi. Manukyan, "dolar 2021 yılı için umut vermiyor" dedi.

GÜNDEM 24.12.2020, 09:21
Dolar kuru fiyatı 2021 yılında düşecek mi? O isimden çarpıcı cevap
Dolar kuru 2020 yılında rekorlar kırmış ve son günlerde ise TL karşısında sert gerileme göstermişti. Dolar, ufak ufak kendini toparlasa da uzmanlara göre 2021 yılı için umut vermiyor. İş Yatırım'ın analisti Şant Manukyan, 2021 yılında dolar fiyatının aşı haberleri, FED’in para politikaları ve mali teşvik paketleri ile birlikte gerilemenin yaşanacağını ifade etti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmesinde Şant Manukyan, aşının bulunması ile birlikte piyasada nakit akışının hızlanacağını belirterek bu durumun şirketler üzerindeki baskıyı azaltarak endekste bir düşüşü beraberinde getireceğini kaydetti.
"İnsanlar, 2021 yılı içinde neden doların zayıflayacağını düşünüyorlar?" diye kendine sorduğu sorusuna Manukyan, şöyle cevap verdi:

Tecrübeli analist, ABD'nin Merkez Bankası FED’in para politikalarının da dolardaki düşüşü destekleyecek gelişmelerden olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

Manukyan, dolar endeksini düşüş yönünde etkileyecek en önemli gelişmelerden bir tanesinin de üzerinde anlaşılan mali teşvik paketi olduğunu ifade etti. Mali teşvik paketinin arzı artıracak bir gelişme olduğunu ve değerin düşmesine neden olabileceğini vurgulayan Manukyan, "Dolar akışını rahatlatacak, çek gönderen birisi var diye nitelendirebilirsiniz. Fakat bu 3 dinamik, doların zayıflamaya devam etmesine neden olacak dinamikler." dedi.

Dolar endeksinde yaşanan düşüşe rağmen iç piyasalarda geride bıraktığımız aylarda sert yükseliş göstermişti. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi ile birlikte faizlerde artış kararı alınmış ve bu kararın bugünde devam etmesi ile endeksle birlikte hareket eden bir kuru da beraberinde gelmesi bekleniyor.
Dolar kuru TCMB’nin faiz kararlarını beklerken bugün yatay seyirini sürdüyor. Piyasalar Merkez Bankası'ndan 200 baz puana kadar faiz artış hamlesi beklerken döviz piyasalarındaki yatay bekleyiş bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL hafta genelinde olduğu gibi 7,65 civarında dengelenirken euro/TL 9,33-9,34 aralığında değerleniyor.
"Birincisi, aşının bulunmuş olması. Bu durum neden doları ters yönde etkileyecek? Çünkü aşı, aslında dünyadaki dolar sirkülasyonunu hızlandıracak bir gelişme. Yani, ticareti hızlandıracak, turizm gelirlerini hızlandıracak. Dolayısıyla, rahatlatan bir gelişme olduğu için, devletlerin, şirketlerin, borçluların mart ayında yaşadığı dolar yükümlülükleri var ama akış yok ihtimalini ortadan kaldıran bir gelişme."
"İkincisi, FED üzerinden gittiğimizde, FED hem iş gücü piyasasını hem de enflasyonu gözetmek zorunda olan bir merkez bankası. FED’in enflasyonun etrafından belirli bir süre dolaşmak için belirli bir kanuni gerekçesi var. Bu açıdan baktığımızda FED, güvercin merkez bankaları (gevşek politikalar güden) arasında en güvercin olabilme yeteneğine sahip merkez bankası. Dolayısıyla bu da dolar negatif olarak okunabilir."
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