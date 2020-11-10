Dolar kuru düşecek mi? Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar kuru yorumu

Yanlış ekonomi politikası ve tüketime dayalı ekonomi politikası nedeniyle Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.

EN son olarak geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, görevden alınmış yerine Naci Ağbal atanmıştı.

Merkez Bankası’nda yapılan atamadan kısa süre sonra aniden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. 24 saatten fazla süren belirsizliğin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Albayrak’ın istifasını kabul ettiği duyuruldu. Bu açıklamanın adından Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan atandı. Albayrağ’ın yerine gelen Elvan, ilk açıklamasında ‘’ ‘’ dedi.

Albayrak’ın istifa vermesinin ardından 8.5’leri aşan dolar kurunda düşüş başladı. Dolar kuru 8’lere kadar düşerken sonra tekrar 8,3’lara kadar yükseldi. Dolar kuru 8,16 ile kapattı.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı bir yayında dolar kuru ile ilgili konuştu. Atilla Yeşilada 3 neden dolayısı ile dolar kurunun düşe bileceğini söyledi. Yeşilada, öncelikle koronavirüs pandemisi ile ilgili yeni bir aşının test edildiğini ve bu aşının artık insanlar üzerinde faydalı olduğunu söyledi. Yeşilada, Berat Albayrak’ın istifasının da piyasalar olumlu yansıdığını söyledi. Yeşilada üçüncü olarak da Naci Ağbal’ın da Merkez Bankası’nın başına getirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Yeşilada, dolar kurunun yukarıdaki 3 olumlu gelişmenin ardından ayın 19’na yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar Türk Lirasının dolar kuru karşısında değer kazanacağını söyledi. Yeşilada, eğer ayın 19’unda faiz arttırlmaz ise ‘’yeniden 9-10’a gideriz’’ dedi.

