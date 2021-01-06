Reklam

Son Dakika

Dolar kuru 8,40'a çıkacak! İşte dev bankaların dolar tahminleri

Dolar kuru, TL karşısında 8,40'a çıkacağı iddia edildi. İşte dev bankaların dolar tahminleri...

GÜNDEM 06.01.2021, 17:50
Dolar kuru 8,40'a çıkacak! İşte dev bankaların dolar tahminleri
Dolar kuru, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarının ardından TL karşısındaki yatay seyrini sürdürüyor. Küresel çapta dolar kurunda kan kaybı sürerken endeks son 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 89,50'nin altına geriledi. Serbest piyasada bugün dolar güne 7,38 lira seviyesinden başlarken günü 7,33 seviyesinin hemen üstünde tamamladı. 2020 yılını TL karşısında dolar kuru, 7,4299 seviyesinden, euro/TL 9,0747, kur sepeti 8,2582'den kapatmıştı. 2021 yılında ise TL karşısında dolar kuru ne kadar olacak? Dünya bankaları tahminlerini tek tek açıkladı.

Dünya bankalarından biri olan Barclays, Türkiye'de enflasyonun yüzde 14 civarında seyredeceğini TL karşısında dolar kurunun ise 2021 yılı sonunda 8,40 lira seviyesinde olacağını belirtti.
Barclays analistleri enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 14 civarında seyredeceğini yıl sonunda ise tek hanelere düşeceğini öngördü.
En büyük aşağı veya yukarı yönlü riskin dolar/TL kurunda olduğunu belirten bankanın paylaşımında "Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin altına inmesinden kaçınacağını düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bir başka dünya devi olan İsviçre bankası UBS ise dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7,00 seviyesine kadar çekileceği tahmininde bulundu. 2021'in ikinci çeyreği sonrasında kurda yükseliş yaşanacağını belirten UBS dolar/TL tahminleri için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7,10, 7,00, 7,30 ve 7,60 lire seviyesi oldu.

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.
Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys, aralık ayı enflasyon verisinden sonra dolar/TL tahminini paylaştı. Matys, iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığını vurgulayarak, önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini söyledi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12