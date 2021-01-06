Dolar kuru 8,40'a çıkacak! İşte dev bankaların dolar tahminleri

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarının ardından TL karşısındaki yatay seyrini sürdürüyor. Küresel çapta dolar kurunda kan kaybı sürerken endeks son 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 89,50'nin altına geriledi. Serbest piyasada bugün dolar güne 7,38 lira seviyesinden başlarken günü 7,33 seviyesinin hemen üstünde tamamladı. 2020 yılını TL karşısında dolar kuru, 7,4299 seviyesinden, euro/TL 9,0747, kur sepeti 8,2582'den kapatmıştı. 2021 yılında ise TL karşısında dolar kuru ne kadar olacak? Dünya bankaları tahminlerini tek tek açıkladı.



Dünya bankalarından biri olan Barclays, Türkiye'de enflasyonun yüzde 14 civarında seyredeceğini TL karşısında dolar kurunun ise 2021 yılı sonunda 8,40 lira seviyesinde olacağını belirtti.

Barclays analistleri enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 14 civarında seyredeceğini yıl sonunda ise tek hanelere düşeceğini öngördü.

En büyük aşağı veya yukarı yönlü riskin dolar/TL kurunda olduğunu belirten bankanın paylaşımında "Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin altına inmesinden kaçınacağını düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.



Bir başka dünya devi olan İsviçre bankası UBS ise dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7,00 seviyesine kadar çekileceği tahmininde bulundu. 2021'in ikinci çeyreği sonrasında kurda yükseliş yaşanacağını belirten UBS dolar/TL tahminleri için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7,10, 7,00, 7,30 ve 7,60 lire seviyesi oldu.



HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.

Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys, aralık ayı enflasyon verisinden sonra dolar/TL tahminini paylaştı. Matys, iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığını vurgulayarak, önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini söyledi.

