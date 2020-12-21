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Dolar kuru 7,61'e kadar düşmüştü! 21 Aralık dolar ne kadar?
Dolar kuru, 7,61'e kadar düşerken yeni haftaya TL karşısında yükselişle başladı. 21 Aralık dolar ne kadar? İşte dolar fiyatı...
GÜNDEM 21.12.2020, 08:27
Dolar kuru, geride bıraktığımız haftanın kapanışına doğru 7,61'e kadar çekilirken hafta sonu İngiltere'den gelen koronavirüste mustasyon haberlerinin ardından küresel piyasalarda endişelerin artması ile yeni haftaya yükselişle başladı.
Yurt içi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı merak edilirken dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe 7,68'e kadar tırmandı. Euro ise TL karşısında sınırlı bir yükseliş gösterirken 21 Aralık Pazartesi gününe geçen haftanın kapanış fiyatı olan 9,35 seviyesinden başladı.
Yurt dışı piyasalarda önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içi piyasalarda tüketici güveni takip edilecek. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında 2,2 düşüşle 80,1 puana inmişti.
TÜİK aynı saatte yurt dışı üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akşam saatlerinde merkezi yönetim brüt dış borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak.
Yurt içi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı merak edilirken dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe 7,68'e kadar tırmandı. Euro ise TL karşısında sınırlı bir yükseliş gösterirken 21 Aralık Pazartesi gününe geçen haftanın kapanış fiyatı olan 9,35 seviyesinden başladı.
Yurt dışı piyasalarda önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içi piyasalarda tüketici güveni takip edilecek. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında 2,2 düşüşle 80,1 puana inmişti.
TÜİK aynı saatte yurt dışı üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akşam saatlerinde merkezi yönetim brüt dış borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak.
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