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Dolar kuru 2 aydır düşüyor! Dolar toplayan vatandaşa uyarı

Dolar kuru 2 aydır düşüyor. Türkiye'ye swap üzerinden gelen doları ise vatandaşın toplaması dikkat çekti. Dünya yazarı Aktaş, dolar toplayan vatandaşlara kritik uyarıda bulundu.

GÜNDEM 11.01.2021, 22:09
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Dolar kuru 2 aydır düşüyor! Dolar toplayan vatandaşa uyarı
Dolar kuru 2 aydır TL karşısında düşüyor. Düşüsün sebebi ile ilgili uzmanlar ekonomi yönetimindeki değişiklik ve Türkiye’ye döviz girişinin hızlanması olarak gösteriliyor. Dünya yazarı Alattin Aktaş, bugünkü köşesinde dolar kuru ile yaptığı analiz ise dikkat çekti. Yabancının kolay yoldan para kazanmak için ülkeye getirdiği döviz ile TL'nin daha da değer kazanacağını ifade eden Aktaş, "vatandaş bu gidişe pek inanmış görünmüyor. Swapla gelen dövizi vatandaş topluyor." diye yazdı.
"Sahi nedir yabancıyı çekmek için yapılan ya da yapılabilecek olan?" diye soran Alattin Aktaş, "Dün gelmeyen yabancı bugün niye koşsun ki Türkiye’ye? Herhalde ekonomi yönetimindeki iki isim değildi tüm engel. Dolayısıyla “elden gelen”in ne olduğu açık; daha çok faiz, daha çok kazanç..." diye yazdı.
Aktaş, bir bankacı ile yaptığı konuşmasını aktararak "Türkiye uzun yıllar sıcak paradan şikayetçi oldu. Şimdi sıcağın da sıcağı geliyor." diyerek şöyle devam etti:
Merkez Bankası yurtdışıyla yapılan swap tutarını açıklamıyor ve bu tutar bir şekilde tahmin edilmeye çalışıldığını yazan Alattin Aktaş, "Son tahminler, kasım ve aralık aylarında 11-12 milyar dolar civarında bir swap girişi olduğu yönünde. Yabancının bu iki ayda iç borçlanma senedi ve hisse senedi alımı için getirdiği döviz ise 4 milyar dolar." diye yazdı.
"DİBS için gelen dövize sıcak para denilirken swap için gelene sıcağın da sıcağı denilmesi işte bu yüzden." diye açıklamada bulunan Aktaş, "Peki bu döviz nereye gidiyor?" diye sordu.
"Öncelikle vatandaş alıyor, bunu diğer başlık altında detaylı olarak işliyoruz. Yaklaşık 16 milyar doların 10 milyarını vatandaş almış durumda." diye yazan Aktaş, şunları kaydetti:
"Yabancı iç borçlanma senedi alıyor, sonra çıkıyor, yüklü faiz ödemek durumunda kalıyoruz’ diye şikayet ediyorduk. Bakın şimdi iç borçlanma senedine para gelmesini arıyoruz. Çünkü para artık devletin çıkardığı senet için değil, swap yoluyla geliyor. Yani vade çok daha kısa, getiri konusunda risk neredeyse sıfır. Tabii ki getiride risk hiç yok değil, döviz birden artarsa zarar söz konusu olabilir."
"Kalan tutarı da kamu bankalarının dövizdeki açık pozisyonlarını kapatmak için aldıkları ifade ediliyor.
Son söyleneceği en başta söyleyelim:
Yabancı “kur daha da düşsün” hesabı içinde, buna oynuyor, güya buna ikna olmuş görünüyor; ama vatandaş dövizdeki düşüşün kalıcı olacağına inanmışa hiç mi hiç benzemiyor.
Ekonomide 6 Kasım bir dönüm noktası. Üç aya kadar vadeli mevduatın 6 Kasım’daki yıllık bileşik faizi yüzde 13.30 düzeyindeydi. 31 Aralık’ta faiz artık yüzde 18.18.
Yeri gelmişken belirtelim; söz konusu oranlar Merkez Bankası tarafından ilan ediliyor. Merkez Bankası bu oranları basit faiz olarak değil, yıllık bileşik faiz olarak açıklıyor. Aslında bu oranların basit faiz olarak verilmesi daha doğru. Bu konuya daha sonraki günlerde daha detaylı değineceğiz.
En fazla mevduatın bulunduğu üç aya kadar vadelide faiz iki ayda 5 puan artarken vatandaş dövizden uzak durmamış, tam tersine döviz alımı daha da hızlanmış.
2019 sonundan 6 Kasım’a kadar olan dönemde vatandaşın döviz hesabı 20 milyar dolar artmış. On ayı aşkın sürede 20 milyar dolar olan artışa, son iki ayda 10 milyar dolar daha eklenmiş. Tablo öylesine net ki, vatandaş faizin tırmanıp gittiği son iki ayda dövize daha fazla yüklenmiş.
Bunda kuşkusuz “Dolar 8.50’yi, euro 10’u buldu, şimdi ise ucuz, fırsat bu fırsattır” diye alıma yönelenler de etkili olmuştur.
Ama önemli olan şu; yabancı daha çok para kazanacağını gördüğü için yeni uygulamalara alkış tutuyor tutmasına da vatandaş temkinli olmayı sürdürüyor, hatta daha da ötesi döviz toplamaya giderek ağırlık veriyor.
Swapla gelen yabancı için çıkmak öylesine kolay ki... Zaten vade kısa, karı cebine koyan anında Türkiye’yi terk edebilir.
Vatandaşın ise gideceği bir yer yok ki!"
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