Dolar kuru 11 Aralık ne kadar? Trump yaptırımları imzalamadı mı?

Dolar kuru haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanıyor. Dün akşam piyasaların kapanışından sonra TL karşısında 7,92 lirayı gören dolar kuru bu sabahın erken saatlerinde 7,90'ın hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 9,60'ın üzerinde el değiştiriyor.

Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek, dolar kuru ile ilgili yaptığı sabah değerlendirmesinde "Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti." ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki oluşturmasını şu aşamada beklemiyoruz diyen Gödek, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir." dedi.



Piyasaların bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmazken Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı.

Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.



ABD'den Türkiye ile ilgili çeşitli haberler ve iddialar geliyor. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürülürken Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.



Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor.

