Reklam

Son Dakika

Dolar kuru 11 Aralık ne kadar? Trump yaptırımları imzalamadı mı?

Dolar kuru piyasaların kapanışı sonrası 7,92 liraya kadar yükseldi. Trump'ın yaptırımları imzaladığı iddia edilirken dolar kuru güne nasıl başladı? İşte 11 Aralık dolar kuru fiyatı...

GÜNDEM 11.12.2020, 09:51
1
Dolar kuru 11 Aralık ne kadar? Trump yaptırımları imzalamadı mı?
Dolar kuru haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanıyor. Dün akşam piyasaların kapanışından sonra TL karşısında 7,92 lirayı gören dolar kuru bu sabahın erken saatlerinde 7,90'ın hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 9,60'ın üzerinde el değiştiriyor.
Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek, dolar kuru ile ilgili yaptığı sabah değerlendirmesinde "Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti." ifadelerini kullandı.
Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki oluşturmasını şu aşamada beklemiyoruz diyen Gödek, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir." dedi.

Piyasaların bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmazken Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı.
Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.

ABD'den Türkiye ile ilgili çeşitli haberler ve iddialar geliyor. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürülürken Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.

Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8