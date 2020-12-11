Son Dakika
Dolar kuru 11 Aralık ne kadar? Trump yaptırımları imzalamadı mı?
Dolar kuru piyasaların kapanışı sonrası 7,92 liraya kadar yükseldi. Trump'ın yaptırımları imzaladığı iddia edilirken dolar kuru güne nasıl başladı? İşte 11 Aralık dolar kuru fiyatı...
GÜNDEM 11.12.2020, 09:51
1
Dolar kuru haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanıyor. Dün akşam piyasaların kapanışından sonra TL karşısında 7,92 lirayı gören dolar kuru bu sabahın erken saatlerinde 7,90'ın hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 9,60'ın üzerinde el değiştiriyor.
Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek, dolar kuru ile ilgili yaptığı sabah değerlendirmesinde "Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti." ifadelerini kullandı.
Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki oluşturmasını şu aşamada beklemiyoruz diyen Gödek, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir." dedi.
Piyasaların bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmazken Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı.
Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.
ABD'den Türkiye ile ilgili çeşitli haberler ve iddialar geliyor. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürülürken Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.
Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor.
Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek, dolar kuru ile ilgili yaptığı sabah değerlendirmesinde "Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti." ifadelerini kullandı.
Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki oluşturmasını şu aşamada beklemiyoruz diyen Gödek, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir." dedi.
Piyasaların bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmazken Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı.
Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.
ABD'den Türkiye ile ilgili çeşitli haberler ve iddialar geliyor. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürülürken Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.
Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü