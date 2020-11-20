Dolar için rekor bekliyorlardı! Almanlardan flaş dolar tahmini geldi

Dolar/TL'deki düşüş yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çekmesinin ardından yatırımcılar Dolar/TL deki düşüşün devam edip - etmeyeceğini merak ediyor.

Merkez Bankası kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan, Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose alınan kararı beklediklerini belirterek, “Şunu söylemem gerekiyor ki verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi” değerlendirmesinde bulundu.



“Türk Lirasının 9 seviyesine gideceğini düşünüyorduk fakat artık böyle bir beklentimiz yok.” diyen Tatha Ghose önümüzdeki yılın ilk çeyreğindeki Dolar/TL tahminini şu şekilde açıkladı;

“Biz 2021’in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz ve liranın kademeli bir şekilde zayıflayarak 8.00 seviyesine geleceğini düşünüyoruz.”

